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Чернейшая летняя ночь ожидает Казань - в пятничный вечер середины августа состоится Black Summer Fest. Хэдлайнер мероприятия - легенды удмуртского Black Metal, Ижевский коллектив VEDMAK. Поддержку окажут: - INHALING COLD - ИЗВНЕ - RAVENHEIM. Кромешная мгла, брутальный саунд и экстремальный угар!
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