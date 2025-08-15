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Black Summer Fest

Reborn
Право-Булачная улица, 29

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Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Чернейшая летняя ночь ожидает Казань - в пятничный вечер середины августа состоится Black Summer Fest. Хэдлайнер мероприятия - легенды удмуртского Black Metal, Ижевский коллектив VEDMAK. Поддержку окажут: - INHALING COLD - ИЗВНЕ - RAVENHEIM. Кромешная мгла, брутальный саунд и экстремальный угар!

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