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Дневная вечеринка, чтоб ловить лето во всей красе. Большая дневная дискотека под проверенную временем поп-музыку и джаз-перформанс с каверами на золотые хиты от любимчиков публики — Джорджа и сокращённого состава Holy Gun Band. А ещё — пинг-понг под открытым небом, спешл-предложения от кухни и бара и гости с Урала: бар Самоцвет с командной викториной. Викторина для тех, кто любит пошевелить извилинами и распутать самые дикие и неоднозначные истории. За несколько туров команды должны дать правильные ответы, пройдя через преграды Господина Ведущего. Для участия нужно заполнить заявку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWv1N5Uy0WnvwEDhBVqMJjeiyQcUD1ee-IVTAD6xQ_-2_Y_Q/viewform?usp=header * Все члены команд викторины получают свободный вход на «?Бэйби тудэй». Вход 500 руб. или 300 руб. подписчикам ТГ канала: https://t.me/solkzn
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