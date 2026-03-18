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Berenika

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Berenika — это нью-вейв/электроник-рок/синти-поп дуэт. Это зажигательный бит и меланхолия. Это вампирская дискотека. Презентация нового альбома и старые песни. Дресс-код (рекомендуемый, но не обязательный): вампирско-готический или мерч Береники (будет в продаже на концерте). 18+ (возьми с собой паспорт) Сбор гостей с 19:00, начало в 20:00

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