Berenika — это нью-вейв/электроник-рок/синти-поп дуэт. Это зажигательный бит и меланхолия. Это вампирская дискотека. Презентация нового альбома и старые песни. Дресс-код (рекомендуемый, но не обязательный): вампирско-готический или мерч Береники (будет в продаже на концерте). 18+ (возьми с собой паспорт) Сбор гостей с 19:00, начало в 20:00