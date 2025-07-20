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Беговая тренировка с Борисом Ивановым

Амфитеатр рядом с новым Театром Камала

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Тренировка в рамках проекта «Беги с Борисом». Креативное агентство «500na700» и проект «Беги с Борисом» организуют совместную тренировку на набережной озера Кабан. Борис Иванов расскажет, как бегать, чтобы не травмироваться, и разберёт основы правильной техники. Что будет? — Расскажут, какая на самом деле польза от бега и как избежать травм; — Разберут основы правильной техники (нет, бег не вредит коленям!); — Сделаешь разминку и лёгкую тренировку, а потом пробежишься до Surf Coffee (Островского, 116), где продолжишь общение за вкусным перекусом.

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