ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Базарда акустика

улица Шамиля Усманова, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Первый акустический концерт на обновлённом Московском рынке. На одной площадке соберутся четыре исполнителя, чтобы сыграть живые авторские песни на татарском и башкирском языках. Без усилителей, ближе к слушателю, ближе к сердцу. Для тебя будут петь: Автор песен на башкирском языке — Тимур Ямалов Фронтмен группы «Б?релэр» — Ильшат Абдуллин Художник и музыкант — Радик Мусин Фронтмен группы GAUGA — Оскар Юнусов. Для Казани это уникальный состав, и для всех — особенный вечер. Приходи — послушать, почувствовать, поддержать и просто побыть вместе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста