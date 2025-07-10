Первый акустический концерт на обновлённом Московском рынке. На одной площадке соберутся четыре исполнителя, чтобы сыграть живые авторские песни на татарском и башкирском языках. Без усилителей, ближе к слушателю, ближе к сердцу. Для тебя будут петь: Автор песен на башкирском языке — Тимур Ямалов Фронтмен группы «Б?релэр» — Ильшат Абдуллин Художник и музыкант — Радик Мусин Фронтмен группы GAUGA — Оскар Юнусов. Для Казани это уникальный состав, и для всех — особенный вечер. Приходи — послушать, почувствовать, поддержать и просто побыть вместе.