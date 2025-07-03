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  1. Казань
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Basma

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Хардкор-панк-байрам BASMA с участием четырёх команд! LINE-UP: — FUCK THE BASTARD |IZH| punk / hardcore — ФОНАРЬ |SMR| hardcore — STONE SHELTER |MSK| punk / hardcore — СОЗВЕЗДИЕ ПСА |KZN| metaphorical punk 600/700/800 - предоплата 800 - на входе с репостом 900 - на входе без репоста Билеты можно купить напрямую у организатора.

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