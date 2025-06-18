ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Бар «Хемингуэй»: спецпоказ с дегустацией

Особняк Демидова
улица Мусы Джалиля, 7

Начало:

Завершение:

220₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Двадцатые годы XX века. Потерянное поколение. Иммерсивное погружение во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций всего Парижа. Тексты, письма, очерки на салфетках, перемешанные с праздным весельем «ревущих двадцатых». После показа ты можешь остаться на встречу с Раилем Габидуллиным и Эмилей Галлямовой из бара «На бокальчик». Можно будет попробовать несколько напитков, упомянутых в спектакле, обсудить их вкус, истории и культурный контекст их распространения. А заодно поделиться впечатлениями от увиденного в уютной неформальной атмосфере.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Смерч
Смерч

от 195₽

по подписке
Комната 60
Комната 60

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста