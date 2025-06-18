Бар «Хемингуэй»: спецпоказ с дегустацией
улица Мусы Джалиля, 7
Начало:
Завершение:
220₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда
Про событие
Двадцатые годы XX века. Потерянное поколение. Иммерсивное погружение во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций всего Парижа. Тексты, письма, очерки на салфетках, перемешанные с праздным весельем «ревущих двадцатых». После показа ты можешь остаться на встречу с Раилем Габидуллиным и Эмилей Галлямовой из бара «На бокальчик». Можно будет попробовать несколько напитков, упомянутых в спектакле, обсудить их вкус, истории и культурный контекст их распространения. А заодно поделиться впечатлениями от увиденного в уютной неформальной атмосфере.
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