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Ай эм файн сенкью

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

1₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

В этот вечер объединятся три великие вещи — английский язык, пиво и My Chemical Romance. Вместе с заслуженным пивоманом и педагогом Дарьей Александровной будут: — разбирать тексты, чтобы «I’m not okay» звучало грамматически верно (но эмоционально сломлено); — погружаться в тёмные глубины эмо-лирики — и своего словарного запаса; — петь так, чтобы Джерард Вэй почувствовал вибрации из Татарстана.

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