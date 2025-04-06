В этот вечер объединятся три великие вещи — английский язык, пиво и My Chemical Romance. Вместе с заслуженным пивоманом и педагогом Дарьей Александровной будут: — разбирать тексты, чтобы «I’m not okay» звучало грамматически верно (но эмоционально сломлено); — погружаться в тёмные глубины эмо-лирики — и своего словарного запаса; — петь так, чтобы Джерард Вэй почувствовал вибрации из Татарстана.