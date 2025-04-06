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Ай эм файн сенкью
ул. Пушкина, 21A
Начало:
Завершение:
1₽
Возраст 18+
Необычное
Еда
Про событие
В этот вечер объединятся три великие вещи — английский язык, пиво и My Chemical Romance. Вместе с заслуженным пивоманом и педагогом Дарьей Александровной будут: — разбирать тексты, чтобы «I’m not okay» звучало грамматически верно (но эмоционально сломлено); — погружаться в тёмные глубины эмо-лирики — и своего словарного запаса; — петь так, чтобы Джерард Вэй почувствовал вибрации из Татарстана.
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