Поздравляй основателя bazzar с днём рождения вместе с хедлайнером вечера — треш-рэпером из Якутии YA3. Организаторы обещают неожиданных гостей с разных уголков страны, специальную фотозону и многое другое не менее классное. Доступны билеты для ранних пташек (ближе к делу будут повышаться).