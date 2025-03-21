Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Поздравляй основателя bazzar с днём рождения вместе с хедлайнером вечера — треш-рэпером из Якутии YA3. Организаторы обещают неожиданных гостей с разных уголков страны, специальную фотозону и многое другое не менее классное. Доступны билеты для ранних пташек (ближе к делу будут повышаться).
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи