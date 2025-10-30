Обсудят произведение Лилии Гибадуллиной «Алиф-лям-мим», а это значит, что есть время успеть его прочитать. Повесть «Алиф-лям-мим» о жизни и творчестве автора легендарной татарской Алифбы Салее Гататовиче Вагизове. Модератор клуба: Аделя Хаялеева, к.ф.н., старший преподаватель кафедры ФМк КГЭУ.