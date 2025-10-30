Аваз: Клуб медленного чтения на татарском языке
улица Пушкина, 86
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Возраст 12+
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Необычное
Про событие
Обсудят произведение Лилии Гибадуллиной «Алиф-лям-мим», а это значит, что есть время успеть его прочитать. Повесть «Алиф-лям-мим» о жизни и творчестве автора легендарной татарской Алифбы Салее Гататовиче Вагизове. Модератор клуба: Аделя Хаялеева, к.ф.н., старший преподаватель кафедры ФМк КГЭУ.
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