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Аваз: Клуб медленного чтения на татарском языке

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Обсудят произведение Лилии Гибадуллиной «Алиф-лям-мим», а это значит, что есть время успеть его прочитать. Повесть «Алиф-лям-мим» о жизни и творчестве автора легендарной татарской Алифбы Салее Гататовиче Вагизове. Модератор клуба: Аделя Хаялеева, к.ф.н., старший преподаватель кафедры ФМк КГЭУ.

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