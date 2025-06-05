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Авангард в архитектуре: революция формы и вкуса

Wine Puppets
улица Карла Маркса, 58/12, внутренний дворик

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

«Казань глазами инженера» и гастрономический фестиваляь Back to Future проведут винную дегустацию и лекцию о русском авангарде в архитектуре. Спикером выступит искусствовед Вера Силкина. Она расскажет, почему русский авангард стал мировым феноменом, как работали ключевые объединения — АСНОВА, ОСА и ВХУТЕМАС — и чем отличались их идеи, как реализовались архитектурные утопии в тяжелых экономических условиях и почему сталинский неоклассицизм вытеснил авангард. Также слушатели узнают, как автор самых известных рабочих клубов и гаражей 1920-х годов Константин Мельников существовал вне течений конструктивизма и рационализма и стал самостоятельным явлением авангарда. Дегустацию проведет сомелье Тимур Маркин. Участники лекции попробуют несколько вин: Грюнер Фельтлинер Брют от «Урбанихоф», шардоне от Ренато Ратти, Киси и Мцване Квеври от Батонис Марани, Пино нуар розе от Лос Серрос де Сан Хуан и Альянико дель Вультуре от д’Анджело.

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