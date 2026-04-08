Кафе современной кухни от создателей баров «Порт» и Green dog. Концепция нового заведения завязана на сочетании «комфортных» блюд, многочисленных этикеток вина из разных стран и крепких напитков. Название переводится как «винные марионетки» и остроумно обыгрывается в интерьере. Картины с марионетками и сами деревянные фигурки встречаются в каждом из двух светлых лаконичных залов и служат своеобразными талисманами. Основа меню — около полусотни вин, разделенных на три основные группы. Для начинающих и на каждый день, для особых случаев, для любопытных и ценителей. В меню — тартары, пончики из креветки с тыквой, гребешок с беконом, паста с лангустинами и уткой, холодные и горячие закуски к вину. Режим работы: вторник - суббота — 12:00 - 23:00