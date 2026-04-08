http://lounge-3d-cinema.ru/ "Кинокафе Lounge 3D Cinema на Чистопольской улице — это заведение быстрого питания. У нас вы можете заказать популярные продукты - те, которые приходятся по вкусу жителям больших городов и не только. Так называемый фастфуд — это еда, вышедшая с уличных прилавков, сегодня находится на одном уровне по качеству приготовления и вкусу с другими кухнями. Также мы работаем как пиццерия, где у вас есть возможность заказать самую вкусную пиццу или другие блюда родом из Италии. В нашем заведении очень легко забыть о повседневных проблемах и окунуться в атмосферу гастрономического праздника: наслаждаться ароматом пряных специй и попробовать аппетитные блюда из нашего меню. Помимо этого, наше заведение работает как суши-бар, антикафе и караоке-бар." Режим работы: 06:00-24:00
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