Уникальная атмосфера Аутсайдера: пространство, где царит культура взаимопонимания и комфорта. Вечеринка создана для того, чтобы каждый гость, особенно косплеер, чувствовал себя уютно и безопасно. Тебя ждёт традиционный блок дефиле, где каждый может показать любую свою задумку и самый сумасшедший образ! Помимо дефиле можно подать заявку на выступление с песнями и танцами! Так же тебя ждут проклятые конкурсы и крутые авторские призы. Музыка, танцы и бар: наслаждайся классными треками, попробуй вкусные коктейли и окунись в общее веселье. Будет организована фотозона, чтобы ты не остался без крутейших фото! Билеты: 500р - для участников сценической программы; за 600р - стандартный вход; за 700р - если ты не одет по дресс-коду. Для гостей без дресс-кода на входе будут приготовлены гримм, косметика и блёстки. Билеты можно купить в лс в сообществе ВК.