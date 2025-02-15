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Аутсайдер гламур

Дом Остермана
улица Баумана, 70

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Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Уникальная атмосфера Аутсайдера: пространство, где царит культура взаимопонимания и комфорта. Вечеринка создана для того, чтобы каждый гость, особенно косплеер, чувствовал себя уютно и безопасно. Тебя ждёт традиционный блок дефиле, где каждый может показать любую свою задумку и самый сумасшедший образ! Помимо дефиле можно подать заявку на выступление с песнями и танцами! Так же тебя ждут проклятые конкурсы и крутые авторские призы. Музыка, танцы и бар: наслаждайся классными треками, попробуй вкусные коктейли и окунись в общее веселье. Будет организована фотозона, чтобы ты не остался без крутейших фото! Билеты: 500р - для участников сценической программы; за 600р - стандартный вход; за 700р - если ты не одет по дресс-коду. Для гостей без дресс-кода на входе будут приготовлены гримм, косметика и блёстки. Билеты можно купить в лс в сообществе ВК.

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