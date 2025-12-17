Аудио-детектив в сердце барной Казани. Это детективное приключение для одного зрителя, в котором ты посетишь 4 бара Казани и раскроешь загадочное убийство. В каждом из баров тебя ждёт особый напиток. Запутанная история убийства одного из завсегдатаев бара, который оставляет все свои сбережения бармену. Что произошло и какие загадки тебя ждут по ту сторону барной стойки —узнаешь на месте. Всё, что нужно — внимательно следить за историей. Всё, что тебе понадобится — это телефон и наушники, а также готовность погрузиться в историю. Ты покупаете билет на аудио-спектакль, получаешь инструкцию, с чего начать и отправляешься в путь. Разворачиваться действие будет в твоей голове — вся история разыграна в формате аудио. А ты дополняешь своё приключение напитком от бармена и собственными впечатлениями. Кому подойдёт спектакль? Зрителем может стать абсолютно любой человек: житель или гость Казани, ты можетшь любить или не любить театр, но если ты готов погружаться в историю, то тебе обязательно понравится это приключение. Если тебе интересно исследовать город и себя внутри него, то этот спектакль — отличная возможность посмотреть на мир под другим углом. Продолжительность: 70 минут. Обрати внимание: спектакли проходят по средам, четвергам и воскресеньям в несколько сеансов: 19:00 / 20:00 / 21:00