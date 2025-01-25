На арт-встрече ты сможешь нарисовать космическую медитативную картину с твоим намерением. Здесь ты настроишься на процесс творчества и сможешь определить для себя намерение, с которым будешь писать свою картину. В качестве сюжета - неизведанный и безграничный космос, который дополнят красивые символы/ аффирмации или планеты. После мастер-класса ты заберёшь с собой не только картину, но и то самое ценное — состояние творца. Продолжительность 2-2,5 часа Запись по телефону. Вход в «Портал» со стороны ул. Профсоюзной, напротив парковки отеля «Ногай».