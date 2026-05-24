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Арт-своп

Тепло, улица Сибгата Хакима, 5А

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Это как обычный своп, но вместо одежды — всё для творчества У многих лежат: недоделанный набор чего-то, бисер, который «когда-нибудь пригодится», ткани, краски, нитки, инструменты, старые украшения или материалы, к которым так и не вернулись. Идея простая — принести то, чем ты не пользуешься, и обменяться на то, что откликается сейчас. Можно прийти, даже если ты не мастер. Если у тебяпросто лежат творческие штуки — им точно найдётся новый хозяин. А еще будет мини-маркет от мастеров с очень приятными ценами: все за 100 руб. / 300 руб. / 500 руб. И тебя ещё ждут активности: — 13:00–14:00 Воркшоп «Чакральная подвеска» от мастерской «Сердолик» — 14:30–15:30 Аля проведёт мастер-класс «Как красиво сфотографировать свои изделия в домашних условиях» — 16:00–17:00 Юрист расскажет о волнующих темах — Существование мастеров в новых реалиях — Работа в запрещенных соц сетях — Использование оставшихся — Выбор формы налогообложения и небольшие законные хитрости

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