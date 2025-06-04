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Занятие по абстрактной живописи с Алексеем Беловым

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для всех желающих раскрыть свой творческий потенциал. Занятие проведёт художник и coвладелец Belova art gallery Алексей Белов. Что тебя ждёт: — Погружение в абстракцию: Алексей продемонстрирует авторские приёмы работы с цветом, фактурой и композицией; — Посещение выставки «Размытый след» в галерее; — Создание своей картины: экспериментируй, следуя профессиональным советам; — Живое общение в кругу творческих единомышленников. Участники не только создадут собственную абстрактную работу, но и освоят уникальные техники, которыми Алексей поделится лично. Его произведения уже украшают коллекции ценителей современного искусства, а его опыт обогащён обучением у таких мастеров, как Рустем Салихов и Рамин Нафиков. Все материалы включены в стоимость. Продолжительность МК — 2 часа.

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