Мастер-класс для всех желающих раскрыть свой творческий потенциал. Занятие проведёт художник и coвладелец Belova art gallery Алексей Белов. Что тебя ждёт: — Погружение в абстракцию: Алексей продемонстрирует авторские приёмы работы с цветом, фактурой и композицией; — Посещение выставки «Размытый след» в галерее; — Создание своей картины: экспериментируй, следуя профессиональным советам; — Живое общение в кругу творческих единомышленников. Участники не только создадут собственную абстрактную работу, но и освоят уникальные техники, которыми Алексей поделится лично. Его произведения уже украшают коллекции ценителей современного искусства, а его опыт обогащён обучением у таких мастеров, как Рустем Салихов и Рамин Нафиков. Все материалы включены в стоимость. Продолжительность МК — 2 часа.