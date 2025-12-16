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Арт-показ «Стиляги»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет, в чём заключается феномен фильма и раскроет причины его популярности у зрителей. Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами — поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.

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