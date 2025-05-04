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Арт-показ «Солнце моё»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопоказ с обсуждением инди-драмы «Солнце моё». Трогательный и невероятно красивый фильм об отношениях отцов и детей и ускользающих воспоминаниях стал отражением многих тенденций в современном кинематографе. Об этом и не только со зрителями поговорит основательница киноклуба «Место», журналист и кинокритик Мария Наумова. Будучи дебютной работой режиссёрки Шарлотты Уэллс, лента «Солнце моё» была отмечена в Каннах, получила номинацию на «Оскаре» и забрала награду на премии BAFTA.

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