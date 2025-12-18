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Арт-показ «Пятый элемент»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она объяснит, почему фильм стал культовым и как он изменил жанр кинофантастики. 2257 год. Бывший секретный агент Корбен Даллас работает таксистом, ест в одном и том же ресторане и не ждёт перемен от жизни. Всё меняется, когда в его такси падает инопланетянка Лилу — единственное существо, способное спасти человечество. Вместе им предстоит остановить надвигающееся зло и предотвратить межгалактическую войну. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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