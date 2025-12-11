Арт-показ фильма «Отпуск без конца» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина, расскажет о дебютном фильме Джима Джармуша и его значении в фильмографии режиссёра. «Два с половиной дня из жизни шестнадцатилетнего Алоишеса Паркера, вечного странника без работы, учёбы и постоянной крыши над головой. Он слоняется по Манхэттену, встречает странных людей, навещает свою мать в психбольнице. Алли не может усидеть на одном месте: какая-то неведомая сила постоянно побуждает его дрейфовать дальше…» Жанр — драма и комедия, в ролях Крис Паркер, Джон Лури, Мария Дювал, Фрэнки Фэйзон, Сара Драйвер, страна — США, продолжительность — 1 час 15 минут.