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Арт-показ: «Обсессия»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Обсессия» — однин из самых ожидаемых и громких хорроров года. О фильме: Безнадёжный романтик Беар давно и безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если её сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она проанализирует, как хоррор исследует тёмную сторону любви и объяснит, почему такой ракурс актуален сегодня. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с субтитрами.

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