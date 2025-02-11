Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она проанализирует одну из самых изобретательных работ Каннского кинофестиваля 2024 года, удостоенную приза за лучшую режиссуру. Действие происходит в 1917 году. Главный герой — британский госслужащий Эдвард, внезапно бросивший свою невесту в день свадьбы. В одиночестве он едет в путешествие, размышляя о смысле жизни, но девушка отправляется за ним. Сеанс будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.