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Арт-показ фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Киномакс-IMAX Казань, Зал 7

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина, которая проанализирует откровенность темы материнства в фильме и выдающуюся актёрскую игру Роуз Бирн. По сюжету Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Поскольку её муж работает на морском судне и часто отсутствует, Линда вынуждена в одиночку ухаживать за ребёнком, который питается через зонд. Лечение девочки курирует врач, который критикует Линду за пропуски медицинских процедур и посещений. Несмотря на любовь к дочери, Линда не справляется с большим количеством обязанностей. Дополнительное напряжение создаёт появившаяся большая дыра в потолке их квартиры, которая приводит к протечке. В результате мать с дочерью вынуждены переехать в недорогой мотель на неопределённый срок в ожидании ремонта. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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