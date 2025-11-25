Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина, которая проанализирует откровенность темы материнства в фильме и выдающуюся актёрскую игру Роуз Бирн. По сюжету Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Поскольку её муж работает на морском судне и часто отсутствует, Линда вынуждена в одиночку ухаживать за ребёнком, который питается через зонд. Лечение девочки курирует врач, который критикует Линду за пропуски медицинских процедур и посещений. Несмотря на любовь к дочери, Линда не справляется с большим количеством обязанностей. Дополнительное напряжение создаёт появившаяся большая дыра в потолке их квартиры, которая приводит к протечке. В результате мать с дочерью вынуждены переехать в недорогой мотель на неопределённый срок в ожидании ремонта. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.