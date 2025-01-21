Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она проанализирует важность темы и мастерство исполнения первой анимационной работы Мишеля Хазанавичуса. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.