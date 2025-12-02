Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет историю создания первого и значимого для Дэвида Линча фильма, и почему он так важен для понимания его дальнейшего творчества. По сюжету Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.