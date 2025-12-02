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Арт-показ фильма «Человек-слон»

Киномакс-IMAX Казань, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Необычное

Про событие

Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет историю создания первого и значимого для Дэвида Линча фильма, и почему он так важен для понимания его дальнейшего творчества. По сюжету Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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