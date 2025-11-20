Фильм «Авиатор» — российский фантастический триллер режиссёра Егора Кончаловского, экранизация одноимённого романа Евгения Водолазкина. В центре сюжета — советский авиаконструктор, который провёл почти 100 лет в криокамере, а потом очнулся в современной России. Фильм представят и обсудят кинокритик Адиля Хайбуллина и литературовед Жанна Коновалова. Они поговорят о творчестве Евгения Водолазкина, о романе «Авиатор» и о том, как он экранизирован.