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Арт-показ фильма «Авиатор»

Киномакс-IMAX Казань, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

720₽
Возраст 0+
Кино
Выставки

Про событие

Фильм «Авиатор» — российский фантастический триллер режиссёра Егора Кончаловского, экранизация одноимённого романа Евгения Водолазкина. В центре сюжета — советский авиаконструктор, который провёл почти 100 лет в криокамере, а потом очнулся в современной России. Фильм представят и обсудят кинокритик Адиля Хайбуллина и литературовед Жанна Коновалова. Они поговорят о творчестве Евгения Водолазкина, о романе «Авиатор» и о том, как он экранизирован.

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