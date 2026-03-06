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Арт-показ: фильм «Цинга»

Кинотеатр «Мир»
улица Достоевского, 30

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Арт-показ мистического триллера «Цинга» (18+) и обсуждение с кинокритиком Адилей Хайбуллиной О фильме: Послушник Фёдор приезжает к ямальским оленеводам и попадает в мир, где реальность переплетается с мифами. Здесь правят другие боги, а женщина может обернуться гибелью. Чтобы выжить и обрести себя, герою предстоит пройти через испытания. Фильм уже успел получить Гран-при фестиваля «Зимний-2025», а также призы за лучший сценарий и лучшую мужскую роль (Никита Ефремов). На показе поговоришь о символах, загаданных авторами, разберёшь ключевые сцены и смыслы.

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