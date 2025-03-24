О фильме: трое друзей-скейтеров из Иллинойса подружились еще в школе — тогда-то один из них и начал снимать на камеру совместные приключения. Спустя десять лет из этой хроники получилась лента об отрочестве и взрослении, которое никогда не бывает простым. Фильм рисует коллективный портрет беззаботных и растерянных, озлобленных и ранимых молодых людей, которых по обе стороны океана хоть отбавляй. Ленту обсудит со зрителями скейтер, основатель бренда Corner и бывший райдер Vans Russia Артем Кузнецов, а модерировать встречу будет основательница киноклуба «Место», журналист и кинокритик Мария Наумова. Чайная PIMS подготовит бесплатные напитки для всех гостей показа.