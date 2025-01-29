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Арт-квиз «По следам искусства»

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 14+
Игры
Выставки

Про событие

Квиз «По следам искусства» предлагает расширить кругозор и проявить эрудицию в области искусства XX века. В искусстве и эстетике XX века продолжались творческие поиски, дерзкие эксперименты. Художники шаг за шагом поднимались на новый уровень живописного мышления. Именно в это время мастера закладывали основы нового современного видения. Так давай вспомним знаковые работы известных и малоизвестных авторов прошлого столетия.

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