Арт-квиз «По следам искусства»
улица Карла Маркса, 57
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Завершение:
350₽
Возраст 14+
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Про событие
Квиз «По следам искусства» предлагает расширить кругозор и проявить эрудицию в области искусства XX века. В искусстве и эстетике XX века продолжались творческие поиски, дерзкие эксперименты. Художники шаг за шагом поднимались на новый уровень живописного мышления. Именно в это время мастера закладывали основы нового современного видения. Так давай вспомним знаковые работы известных и малоизвестных авторов прошлого столетия.
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