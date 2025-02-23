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Арт-квиз «Мир впечатлений: жизнь и творчество импрессионистов»

Музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Карла Маркса, 64

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 14+
Игры
Выставки

Про событие

Командная интеллектуальная игра-викторина, посвященная творчеству «впечатленцев». Вопросы будут охватывать различные аспекты направления, включая известных творцов, ключевые работы, личные истории. Отдельный раунд будет посвящен «последнему рыцарю импрессионизма» — Константину Кузнецову. Участники смогут проверить эрудицию и знания, узнать новые факты и открыть для себя неизвестные страницы истории искусства. Организаторы предупреждают об обязательной регистрации. На квиз можно собрать команду или прийти самостоятельно, присоединившись к сборной группе. Для участников игры в 15:00 пройдет экскурсия по выставке «Импрессионист Константин Кузнецов».

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