Командная интеллектуальная игра-викторина, посвященная творчеству «впечатленцев». Вопросы будут охватывать различные аспекты направления, включая известных творцов, ключевые работы, личные истории. Отдельный раунд будет посвящен «последнему рыцарю импрессионизма» — Константину Кузнецову. Участники смогут проверить эрудицию и знания, узнать новые факты и открыть для себя неизвестные страницы истории искусства. Организаторы предупреждают об обязательной регистрации. На квиз можно собрать команду или прийти самостоятельно, присоединившись к сборной группе. Для участников игры в 15:00 пройдет экскурсия по выставке «Импрессионист Константин Кузнецов».