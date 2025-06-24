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Арт-квиз «Марк Шагал и искусство авангарда»

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Игры
Выставки

Про событие

Квиз в честь дня рождения великого художника. Факты, загадки, символы и сюрреализм — будет интересно и красиво. Собирай команду от 2 до 5 человек или приходи один — компания найдётся!

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