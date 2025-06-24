Арт-квиз «Марк Шагал и искусство авангарда»
улица Карла Маркса, 57
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Игры
Выставки
Про событие
Квиз в честь дня рождения великого художника. Факты, загадки, символы и сюрреализм — будет интересно и красиво. Собирай команду от 2 до 5 человек или приходи один — компания найдётся!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи