ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Арсен Алтыбаев

Comedy Crew
улица Чернышевского, 9

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Арсен приобрел известность своими выступлениями в Казахстане и участием во множестве YouTube проектов («Тюркский разговорник», «Setaptar», «На слабо» и др.) Отложи все свои планы на этот день и сходи на стендап, чтобы потом не кусать себе локти за то, что его пропустил. Местные комики от тебя не убегут, а Арсен даёт концерт в Казани только в этот день :)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста