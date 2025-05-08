Арсен приобрел известность своими выступлениями в Казахстане и участием во множестве YouTube проектов («Тюркский разговорник», «Setaptar», «На слабо» и др.) Отложи все свои планы на этот день и сходи на стендап, чтобы потом не кусать себе локти за то, что его пропустил. Местные комики от тебя не убегут, а Арсен даёт концерт в Казани только в этот день :)