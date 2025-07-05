Экскурсия компании «Казань глазами инженера» совместно с «Дог-френдли Татарстан». Участники вместе со своими собаками смогут прогуляться по маршруту «Архитектурный коктейль. Прогулка по центру от классицизма до постмодернизма». Маршрут проходит по центральным улицам города: от дома Ушковой и старейшей аптеки до театра Камала и советских зданий с авангардными идеями. В начале экскурсии комьюнити-менеджер проекта «Дог-френдли Татарстан» Елизавета Чубакова и пиар-менеджер Елизавета Богданова проведут инструктаж для владельцев собак: расскажут о правилах безопасности и общего комфорта на прогулке с собаками в группе. Экскурсовод Лилия Набиуллина покажет не только смешение стилей и эпох от классицизма до постмодернизма в казанской архитектуре, но и последовательно познакомит участников с ними на центральных улицах города. Посмотрим под новым углом на знакомые сооружения и научимся читать их фасады. Билеты на экскурсию разделены на две категории: для экскурсантов с собаками и без, чтобы поучаствовать могли и люди без питомцев. Во время экскурсии организаторы просят участников с собаками отказаться от поводков-рулеток и взять с собой намордник, вне зависимости от степени дружелюбности пушистого компаньона. Организаторы могут попросить надеть намордник на собаку, если между хвостатыми гостями будет назревать конфликт. Также важно убедиться, что питомец готов к большому количеству людей и собак вокруг, и это не станет причиной стресса.