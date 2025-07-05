ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Архитектурный коктейль. Дог-френдли прогулка по центру

Сквер Лобачевского, у памятника Лобачевскому, ул. Кремлевская, 33

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Экскурсия компании «Казань глазами инженера» совместно с «Дог-френдли Татарстан». Участники вместе со своими собаками смогут прогуляться по маршруту «Архитектурный коктейль. Прогулка по центру от классицизма до постмодернизма». Маршрут проходит по центральным улицам города: от дома Ушковой и старейшей аптеки до театра Камала и советских зданий с авангардными идеями. В начале экскурсии комьюнити-менеджер проекта «Дог-френдли Татарстан» Елизавета Чубакова и пиар-менеджер Елизавета Богданова проведут инструктаж для владельцев собак: расскажут о правилах безопасности и общего комфорта на прогулке с собаками в группе. Экскурсовод Лилия Набиуллина покажет не только смешение стилей и эпох от классицизма до постмодернизма в казанской архитектуре, но и последовательно познакомит участников с ними на центральных улицах города. Посмотрим под новым углом на знакомые сооружения и научимся читать их фасады. Билеты на экскурсию разделены на две категории: для экскурсантов с собаками и без, чтобы поучаствовать могли и люди без питомцев. Во время экскурсии организаторы просят участников с собаками отказаться от поводков-рулеток и взять с собой намордник, вне зависимости от степени дружелюбности пушистого компаньона. Организаторы могут попросить надеть намордник на собаку, если между хвостатыми гостями будет назревать конфликт. Также важно убедиться, что питомец готов к большому количеству людей и собак вокруг, и это не станет причиной стресса.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Живая практика медитации для начинающих
Живая практика медитации для начинающих

Бесплатно

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста