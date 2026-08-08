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Архитектура Соцгорода: как построить город мечты

улица Дементьева, 26

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 12+

Про событие

Авиастроительный район — один из самых продуманных в Казани. В 1930–1950-х архитекторы проектировали не отдельные дома, а среду для жизни. Поэтому между заводами и жильём здесь парки и скверы, а до школы, ДК и стадиона можно дойти пешком. Ты пройдёшь от проходной легендарного завода до метро, которое сделали похожим на самолёт. И увидишь, какие градостроительные принципы и архитектурные стили сделали район удобным. Во время экскурсии ты узнаешь: — как на месте деревни возник авиационный завод; — чем Соцгород отличается от дореволюционной застройки; — зачем Соцгороду два Дворца культуры; — как во дворе дома появился памятник Орджоникидзе; — какие черты соцгородков до сих пор остаются признаками комфортной городской среды. Ты увидишь: — здания Казанского авиационного завода, Казанского моторостроительного производственного объединения и Казанского Гипронииаваипрома, вокруг которых возник жилой район; — парк «Крылья Советов» — уголок природы и центр идеологии; —ДК имени Ленина — самый поздний образец сталинского неоклассицизма в Казани; — довоенный и послевоенный поселки авиастроителей; — дом, где жил С.П. Королёв. Продолжительность: 2 часа Где начинается: у самолета-памятника ТУ-22М3 в Караваевском парке Где заканчивается: у станции метро «Авиастроительная» (ул. Белинского, 2/7) Ближайшие даты: 8 августа 11:00 20 августа 18:30 30 августа 16:00

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