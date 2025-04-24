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Архитектура будущего в научно-фантастических фильмах: от фантазии к реальности

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 12+

Про событие

Участникам предлагают разобраться как в научно-фантастических фильмах показывают архитектуру не наступившего будущего. Научная фантастика уже больше века рисует впечатляющие образы городов, зданий и целых цивилизаций завтрашнего дня. Но как эти кинематографические фантазии влияют на реальную архитектуру? Какие идеи из фильмов воплощаются в жизнь, а какие остаются утопией? И почему одни визуальные прогнозы вдохновляют архитекторов, а другие служат предостережением? Тебя ждёт глубокий и увлекательный разбор архитектуры будущего в контексте научно-фантастического кино. Ты узнаешь: — Как здания и пространства передают идеи общества будущего (тотальный контроль, экологический коллапс, цифровая утопия); — Что общего у советского модернизма и «Звёздных войн»; — Почему одни футуристические проекты кажутся нам привлекательными, а другие - пугающими; — Как менялись представления о городах грядущего — от ар-деко «Метрополиса» (1927) до цифровых пейзажей «Трона: Наследия» (2022) и от техноутопий «Пятого элемента» (1997 до постапокалиптических руин «Безумного Макса» (1979). Продолжительность: 1 час. Лектор: Вера Силкина — экскурсовод и лектор «Казань глазами инженера», научный сотрудник Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и ГМИИ РТ. Предварительная покупка билетов через сайт обязательна.

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