Цикл лекций «Археология звука» Специально к выходу цифровых переизданий совместно с фирмой «Мелодия» ЦСК «Смена проведёт две лекции, посвящённые татарской поп-музыке. Первая лекция будет посвящена Рифкату Сайфутдинову, советскому и российскому композитору, аранжировщику и певецу, создателю Татарского ансамбля «Байрам» при Московской областной филармонии, и его альбому «С песней любви по жизни». На лекции обсудят: — как звучала татарская музыка в 80-х; — как музыканты полюбили синтезаторы; —как глубоко корни фольклора пронизывают татарскую сцену сегодня. Спикер: Радиф Кашапов — публицист, заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время».