Цикл лекций «Археология звука» Специально к выходу цифровых переизданий совместно с фирмой «Мелодия» ЦСК «Смена проведёт две лекции, посвящённые татарской поп-музыке. Лекция посвящена выдающемуся татарскому певцу Ильхаму Шакирову, чей уникальный голос и проникновенное исполнение стали живым мостом между традиционной татарской музыкой и современной музыкальной культурой. На лекции обсудят: — отличие альбома «Татарские песни» от другой значимой пластинки «Чатырлар»; — как звучала музыка 60-х; —какие исполнители делили сцену в Татарстане вместе Ильгамом Шакировым. Спикер: Радиф Кашапов — публицист, заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время».