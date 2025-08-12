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Археология звука: Ильхам Шакиров

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+

Про событие

Цикл лекций «Археология звука» Специально к выходу цифровых переизданий совместно с фирмой «Мелодия» ЦСК «Смена проведёт две лекции, посвящённые татарской поп-музыке. Лекция посвящена выдающемуся татарскому певцу Ильхаму Шакирову, чей уникальный голос и проникновенное исполнение стали живым мостом между традиционной татарской музыкой и современной музыкальной культурой. На лекции обсудят: — отличие альбома «Татарские песни» от другой значимой пластинки «Чатырлар»; — как звучала музыка 60-х; —какие исполнители делили сцену в Татарстане вместе Ильгамом Шакировым. Спикер: Радиф Кашапов — публицист, заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время».

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