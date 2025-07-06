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Антракт и занавес: право на паузу. Арт-терапия

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Арт-терапевтическая встреча с психологом посвящена выгоранию, усталости и внутреннему «стопу». На встрече предлагают поговорить о важном и через рисунок исследовать внутренние процессы. Модератор: Кислякова Дарья, дипломированный психолог, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и самоценности. Для записи на встречу оставьте комментарий под постом «Культуры повседневности» в формате «Фамилия, имя, время мероприятия» (Например, Сидоров Паша 12:00).

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