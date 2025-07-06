Арт-терапевтическая встреча с психологом посвящена выгоранию, усталости и внутреннему «стопу». На встрече предлагают поговорить о важном и через рисунок исследовать внутренние процессы. Модератор: Кислякова Дарья, дипломированный психолог, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и самоценности. Для записи на встречу оставьте комментарий под постом «Культуры повседневности» в формате «Фамилия, имя, время мероприятия» (Например, Сидоров Паша 12:00).