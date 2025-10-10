Моноспектакль-исповедь «Честно» — откровенный разговор о внутреннем пути, поиске свободы и необходимости быть честным с собой и другими. «Это моя первая исповедь. Не ради драматизма. Ради освобождения. Это голос без защиты. Это взгляд внутрь, который больше не может отвести глаза. Если отзовётся — значит, мы не одни».