Ani Aspeti. Поэтический моноспектакль-исповедь
улица Академика Королёва, 47
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
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Про событие
Моноспектакль-исповедь «Честно» — откровенный разговор о внутреннем пути, поиске свободы и необходимости быть честным с собой и другими. «Это моя первая исповедь. Не ради драматизма. Ради освобождения. Это голос без защиты. Это взгляд внутрь, который больше не может отвести глаза. Если отзовётся — значит, мы не одни».
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