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Ani Aspeti. Поэтический моноспектакль-исповедь

Культурный центр «Московский»
улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Моноспектакль-исповедь «Честно» — откровенный разговор о внутреннем пути, поиске свободы и необходимости быть честным с собой и другими. «Это моя первая исповедь. Не ради драматизма. Ради освобождения. Это голос без защиты. Это взгляд внутрь, который больше не может отвести глаза. Если отзовётся — значит, мы не одни».

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