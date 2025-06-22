Возраст 16+
Про событие
В парке занятия по английскому языку. Там будут обсуждать актуальные темы и практиковать язык в неформальной обстановке. Расписание: 22 июня, 14:00 Тренды соцсетей в 2025 году. 29 июня, 14:00 Как успешные люди управляют финансами и создают настоящее богатство? 6 июля, 14:00 Распорядок дня продуктивного человека: раннее пробуждение, спорт, медитация. 13 июля, 14:00 Новые направления для путешествий. Организаторы предупреждают, что для участия во встречах нужен уровень А2-B2. Зарегистрироваться можно у преподавателя: https://t.me/sergg_ut Занятия пройдут на зеленом поле парка. Рекомендуют взять с собой плед и воду.
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