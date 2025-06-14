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Анатомия архитектуры. «Препарируем» ар-нуво и ар-деко

Парк «Чёрное озеро»
Амфитеатр

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Презентация книги «Анатомия архитектуры» и открытый урок от её автора. Аrt nouveau и Аrt deco — у этих стилей много общего: начиная с их французских названий и заканчивая тем, что оба были в определенной мере сочинены искусственно. Более того, ар-деко родился в недрах того тренда, что в нашей стране зовется модерном, и многие архитекторы, художники и дизайнеры успели вложить свой талант и туда, и туда. На примере двух стилей — ар-нуво и ар-деко — слушатели узнают, как на лекциях и семинарах автора студенты Вышки тренируют умение видеть произведения искусства и различать их формально-стилевые признаки. Лектор: Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель», старший преподаватель и академический руководитель образовательной программы «Дизайн среды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Совместно с Издательским домом ВШЭ.

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