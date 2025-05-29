На лекции расскажут о о живописи и графике Альфонса Мухи. Лектор осветит страстное увлечение художника фотографией и расскажет о его огромном фотоархиве. Ты сможешь выяснить: — в чём особенности выразительного языка художника; — как происходила трансформация «стиля Мухи. Увидишь работы, которые мастер считал самыми важными и значимыми в своей жизни – «Отче наш» и «Славянскую эпопею», а также познакомишься с особенностями его подхода к «Documents Decoratifs». Лектор Рубан Елена Вячеславовна — культуролог, преподаватель, арт-терапевт, журналист и редактор в области архитектурной и дизайн-журналистики.