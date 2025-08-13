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Как легче переносить стресс, не выгорать и хорошо спать

IT Парк, Спартаковская улица, 2к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция для всех, кто страдает бессонницей и часто выгорает. Если у тебя вечный стресс — не пропусти встречу. Это не просто теория, а работающие инструменты, которые можно применить прямо сегодня. Спикер — Роман Бузунов, врач сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и семейной медицины Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, заслуженный врач РФ.

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