Лекция для всех, кто страдает бессонницей и часто выгорает. Если у тебя вечный стресс — не пропусти встречу. Это не просто теория, а работающие инструменты, которые можно применить прямо сегодня. Спикер — Роман Бузунов, врач сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и семейной медицины Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, заслуженный врач РФ.