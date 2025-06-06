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Абстракция как язык искусства
улица Пушкина, 20
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Искусствовед, кандидат исторических наук Наталия Шадрина расскажет о том, как понимать и воспринимать абстрактное искусство. На лекции ты узнаешь: — об истории абстракций; — познакомишься с творчеством и ключевыми теоретическими наработками главных абстракционистов XX века, в частности, Василия Кандинского (выяснишь, действительно ли он был первым автором абстракции в живописи); — сможешь «выучить» язык абстракции или, как минимум, понять его структуру.
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