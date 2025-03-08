ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

8 girls x march 8

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этом году в лайнапе, чествующем любовь, равенство и прекрасную половину человечества, выступят девушки-диджеи, ранее не выступавшие в этом концепте. Лайнап будет известен ближе к мероприятию. Политика входа: Girls free Boys pay – 400 c подпиской на BNF (http://t.me/bnfkzn) – 600 без подписки Организатор: BNF.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

от 690₽

Макс Евдокимов: «Баланс»
Выбор редакции
Макс Евдокимов: «Баланс»

от 2200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста