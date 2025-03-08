Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В этом году в лайнапе, чествующем любовь, равенство и прекрасную половину человечества, выступят девушки-диджеи, ранее не выступавшие в этом концепте. Лайнап будет известен ближе к мероприятию. Политика входа: Girls free Boys pay – 400 c подпиской на BNF (http://t.me/bnfkzn) – 600 без подписки Организатор: BNF.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи