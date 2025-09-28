В это воскресенье вечеринка в кофейне MyCamp. В программе: - мастер-класс по обвесам с Полиной, основательницей бренда украшений Ne snimay - DJ-сеты. Для посетителей мастер-класса будет действовать специальный промокод «ПодругаПодруг», по которому можно получить кофе в подарок к завтраку. Приглашаем тебя подрыгать телом под солнечный афро-хаус и латино, одеться в яркие цвета и сделать себе уникальные обвесы на сумочки! Лайнап: Teleruchka Quyaana Yadar ! Важно: есть риск замарать одежду эпоксидный смолой, учитывай это перед сбором своих аутфитов.