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59 августа

Профсоюзная улица, 32

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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

В это воскресенье вечеринка в кофейне MyCamp. В программе: - мастер-класс по обвесам с Полиной, основательницей бренда украшений Ne snimay - DJ-сеты. Для посетителей мастер-класса будет действовать специальный промокод «ПодругаПодруг», по которому можно получить кофе в подарок к завтраку. Приглашаем тебя подрыгать телом под солнечный афро-хаус и латино, одеться в яркие цвета и сделать себе уникальные обвесы на сумочки! Лайнап: Teleruchka Quyaana Yadar ! Важно: есть риск замарать одежду эпоксидный смолой, учитывай это перед сбором своих аутфитов.

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