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12 лет BNF

Профсоюзная улица, 3, вход рядом с баром «Бункер»

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от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Двухэтажная, двухтанцпольная исконно рейвовая вечеринка в бывших производственных помещениях в самом сердце Казани – на улице Профсоюзная. По такому поводу в Казани эксклюзивные гости, потому что BNF – честь, совесть и настоящий андерграунд. 1 этаж: 22:00 — Ilya Voronin b2b x.wax 23:30 — Dmitry Ignatyev 01:00 — Synkonized 01:30 — G Depot 04:00 — Un2uN 2 этаж: 22:00 — Re:Alla 23:00 — Fivedotfour 00:00 — SV 01:00 — Buwalda 02:00 — Gmorozov 03:00 — Shanti 04:00 — F-Tek Билеты на входе: — 500 по картам BNF — 700 по каналу BNF — 1000 без оного.

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