Фестиваль в честь 10-летия ЖК «Салават Купере». В программе праздника — выступление «Самого лучшего оркестра», театральное представление от Руслана Риманаса, интерактивная зона, фотовыставка, соревнования по скейтбордингу и самокату, мастер-классы «Простые фокусы», буккроссинг, лекторий и выступление артистов. Кроме того, тебя ждут маркет и фудкорт. Для участия в отдельных программах нужна регистрация. Расписание главной сцены: 15:00 Dj Bubblegum 16:00 ILGIZ 16:55 BEKU 17:45 Хопелес 18:25 K3DERT 19:05 NEKAYA 19:50 JAWS BEAT 20:35 BARBARA BAND 21:15 Ришат Тухватуллин, Алия Тухватуллина Расписание лектория: 17:00 Лекция психолога Арины Нировой «Жить в гармонии: Эмоциональный интеллект как ключ к здоровым отношениям с соседями и близкими» 18:00 Лекция краеведа Тима Апелова «Маршруты приключений: куда отправиться пешком или на велосипеде из Салават Купере» 19:00 Лекция психолога Натальи Шамигуловой «Круги доверия: учим детей безопасности» Расписание мастер-классов по йоге: 15:00 Мастер-класс «Стретчинг: лёгкая растяжка всего тела» 16:00 Мастер-класс «Здоровая спина» 17:00 Мастер-класс «Подкачка всего тела»